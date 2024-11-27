Bloomberg: Европа встретит самую холодную за два года зиму без российского газа

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Грядущая зима окажется для Европы самой холодной с момента начала конфликта на Украине. Таким прогнозом на основании данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды поделился Bloomberg.

Издание подчеркнуло, что, несмотря на прогнозируемую выше нормы температуру, спрос на отопление все равно увеличится до самого высокого уровня с начала СВО. Как утверждают журналисты, на это также указывают данные Maxar Technologies.

Повышенный спрос начнет стимулировать рост "и без того высоких цен" на энергоносители. Также с января 2025 года будут приостановлены поставки российского газа через Украину, что тоже повлияет на стоимость энергоносителей.

Ранее в СМИ заявили, что на Европу надвигается газовый кризис из-за снижения запасов в хранилищах и потенциального сокращения российских поставок. Так, за 2024 год цены на газ в европейских странах увеличились на 45%.

По данным издания, в связи с зимой в Европе произошел резкий рост спроса на газ для отопления. Кроме того, проблемы появились из-за слабых ветров в районе ветровых электростанций, из-за чего те работают не в полную мощность.

