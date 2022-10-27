Производители заявили о рисках перебоев с поставками воды в мелкую розницу

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Ассоциация "Союзнапитки" предупредила о возможных рисках перебоев поставок упакованной питьевой воды в небольшие магазины и ларьки. Об этом сообщает газета "Известия".

Президент организации Максим Новиков заявил, что трудности могут возникнуть вследствие запуска новых требований по маркировке, которые вступают в силу с 1 ноября. Информацию о бутылках нужно будет вносить в систему "Честный знак".

Данная процедура базируется на системе электронного документооборота, к которому сейчас подключены не все организации. При этом производители в большинстве своем готовы к новым требованиям, а дистрибуторы и иные оптовые покупатели – лишь на 15–55% в зависимости от региона.

В частности, представитель одного из производителей питьевой воды указал, что к системе электронного документооборота не подключены порядка 60% клиентов компании, представляющих сегмент уличной еды, и до 75% – в традиционной розничной торговле.

Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ), в свою очередь, утверждает, что крупные торговые сети с обозначенной проблемой не столкнутся. Участники организации уже готовы к новым требованиям законодательства.

В Центре развития перспективных технологий, выступающем оператором системы маркировки "Честный знак", отрицают наличие проблемы. По информации организации, в РФ упакованной водой торгуют примерно 150 тысяч компаний, из которых 90% пользуются электронным документооборотом.

Ранее Минпромторг РФ порекомендовал торговым сетям и онлайн-магазинам снять с продажи якобы органические товары, если у них отсутствует маркировка, предусмотренная законом "Об органической продукции".

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