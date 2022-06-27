В Руспродсоюзе рассказали об изменении цен на фрукты за год в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов рассказал Москве 24, что по сравнению с прошлым годом в столице больше всего подорожали груши.

Сегодня килограмм этих фруктов стоит примерно 262 рубля. В прошлом году цены варьировались в пределах 180–190 рублей за килограмм, сообщил Леонов.





Дмитрий Леонов зампред правления ассоциации Руспродсоюз Розничные цены на яблоки в Москве в июне находятся на уровне 168,5 рубля за килограмм. За год они укрепились на 21,4%.

По словам эксперта, сегодня килограмм бананов можно купить в среднем за 87,6 рубля. В прошлом году их цена составляла около 80 рублей за килограмм.

"Апельсины в рознице сегодня стоят 169,6 рубля за килограмм. В прошлом году – 140 рублей за килограмм. Лимоны сегодня стоят порядка 200 рублей за килограмм, годом ранее их цена составляла 230 рублей за килограмм", – привел данные Леонов.





Дмитрий Леонов зампред правления ассоциации Руспродсоюз Причины роста цен – удорожание логистики поставок, нестабильная динамика курса валют. Кроме того, изменились взаимоотношения производителей с поставщиками, которые перевели сотрудничество исключительно на условия предоплаты.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский сообщил, что в России на социально значимые продовольственные товары менее чем за год втрое снизились наценки ретейлеров. Он напомнил, что в стране действуют меры, которые направлены на сдерживание роста цен на эти позиции. Глава ФАС отметил, что, несмотря на имеющиеся на продовольственном рынке проблемы, компании с ними самостоятельно справляются.