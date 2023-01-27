Инфляция в Москве составила 11,7% в прошлом году

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В Москве в 2022 году потребительские цены выросли на 11,7%. При этом ранее прогнозировался рост на 12,1%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в марте прошлого года цены товаров резко подскочили из-за высокого спроса, но уже в апреле ситуация начала меняться. С июля по октябрь была зафиксирована дефляция, причинами которой стали укрепление рубля, стабилизация спроса и увеличение числа предложенных товаров за счет роста объемов производства.

"В ноябре и декабре инфляция снова ускорилась в связи с завершением сезона низких цен на плодоовощную продукцию и повышением потребительской активности перед Новым годом", – отметил Ефимов.

В период с января по декабрь 2022 года инфляция держалась на уровне 12,9%, сообщается в пресс-релизе.

По данным столичного департамента экономической политики и развития города, за прошлый год стоимость продовольственных товаров выросла на 9,4%, непродовольственных – на 11,5%. Услуги в городе подорожали на 14,2%.

Из продуктов больше всего изменилась стоимость кондитерских изделий – они стали дороже на 22%. В цене также выросли кофе и мясные консервы – на 19%. Среди непродовольственных сильнее всего подорожали автомобили – на 35%. Цена стиральных машин повысилась на 25%, товаров для животных – на 23%.

Среди услуг заметно выросли цены на зарубежный туризм, их рост составил 75%. Также в стоимости поднялись воздушные перевозки – на 43%. Страхование стало дороже на 33%.

При этом стоимость некоторых товаров в 2022 году снизилась. В их число вошли пиломатериалы (19%), ноутбуки (11%), телевизоры (9%), смартфоны (7%). Также стоимость железнодорожных перевозок упала на 5%. Цена на овощи в среднем снизилась на 3%.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал реальный уровень инфляции в 2023 году. По его словам, рост цен продолжится из-за действий представителей торговли в розничной сфере и оптовом звене.

Беляев подчеркнул, что, прогнозируя уровень инфляции, следует думать о реальных цифрах. По его словам, 4% не может быть даже в моменте.

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