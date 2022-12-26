В Госдуме заявили, что спад ВВП составил меньше 3% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России падение ВВП в текущем году составило менее 3%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает RT.

"Спад ВВП в текущем году у нас небольшой – меньше 3%, хотя изначально прогнозировали больше 10%, потом – 5–6%", – сказал он, отметив, что ситуация исправилась к концу года.

Парламентарий также подчеркнул, что в будущем году ожидает роста ВВП по меньшей мере на 1,5%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%.

По словам премьера, Россия продолжает приспосабливаться к текущим вызовам. Несмотря на спад в экономике, ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах, заявил он.



Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

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