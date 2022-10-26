Производство очков планируют расширить благодаря реконструкции комплекса на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Донском районе на юге столицы завершилась реконструкция производственного комплекса "Московское объединение "Оптика", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реконструкция существующего производственного здания общей площадью 13 тысяч квадратных метров на улице Вавилова позволит "Московскому объединению "Оптика" расширить производство оправ и линз для очков", – приводит слова Бочкарева пресс-служба ведомства.

Заммэра уточнил, что на сегодняшний день специалисты завершили основные строительно-монтажные работы, ведется устранение замечаний контролирующих органов и оформление документов для ввода в эксплуатацию.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в рамках реконструкции производственного корпуса была выполнена перепланировка здания, возведены внутренние перегородки, сделана отделка и смонтированы инженерные коммуникации.

Кроме того, на территории объединения появились новые здания, в числе которых административный корпус, дополнительная трансформаторная подстанция и проходная-магазин.

Ранее сообщалось, что завод по производству лекарственных препаратов откроют в начале 2023 года на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Суммарная площадь предприятия составляет 33 тысячи квадратных метров. После запуска на нем смогут работать свыше 350 человек.

Предполагается, что в год завод будет выпускать около 3,6 миллиарда единиц фармацевтической продукции.



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