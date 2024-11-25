Депутат Ситников: цветы подорожали из-за повышения пошлин на ввоз импортных растений

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Одна из причин подорожания цветов в России на 11% заключается в повышении пошлин на ввоз импортных растений. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Алексея Ситникова.

Депутат отметил, что примерно 80% цветов завозится в Россию из-за пределов страны. Темпы развития внутреннего производства при этом довольно медленные. За последние 2–3 года площади теплиц для выращивания цветов увеличились только на 14%.

По словам Ситникова, для производства цветов внутри России необходим искусственный свет, обеспечение которого требует либо электроэнергия, либо газ, подорожавший практически на 19%. Кроме того, подорожала в 1,5–2 раза и оплата труда тепличниц, цветоводов, а также других занятых в производстве.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Минсельхоз не исключает возможность дополнительного повышения пошлины на цветы из недружественных стран. Она уточнила, что на эти страны приходится примерно 19% поставок цветов.

Также Лут напомнила, что с июля текущего года на поставку цветов из недружественных стран уже действует пошлина в 20%.

