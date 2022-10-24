16:29Экономика
Наталья Воеводина займет пост председателя правления Росбанка
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Наталья заменит в этой должности Илью Полякова, проработавшего 10 лет в Росбанке, 4,5 года из них – в должности председателя правления", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Воеводина приступит к исполнению обязанностей 1 ноября.
Ранее сообщалось, что Росбанк продолжит свою деятельность и развитие в России. Кредитная организация сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale. Уточнялось, что у банка есть сбалансированный кредитный портфель и диверсифицированная база ликвидности. Также отмечалось, что деятельность банка соответствует всем регуляторным требованиям.
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