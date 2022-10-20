В правительстве РФ заявили о риске мирового долгового кризиса

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Текущая ситуация на международном рынке имеет предпосылки для мирового долгового кризиса, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, долговой кризис является зеркальным отражением того, что происходит с внешней торговлей в мире. Белоусов пояснил, что огромные накопленные долги государств никуда не делись, а нестабильная обстановка в мировой торговле создает дополнительные риски.

"Поскольку с торговлей все совсем ненормально, то замаячил вплотную долговой кризис. И когда сейчас говорят о мировой рецессии и мировых проблемах, прежде всего связано с тем это, что вот этот триггер с внешней торговлей даст свое продолжение в накопленных долгах, и дальше все посыплется по принципу домино", – сказал зампред правительства РФ.

Ранее главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире. Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что европейские развитые экономики замедляются.

Об аналогичном риске рецессии заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



"Деньги 24": глобальная рецессия

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