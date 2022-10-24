Небывалое обмеление реки Миссисипи грозит США экономическим кризисом – СМИ

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Из-за засухи уровень воды в Миссисипи упал до слишком низкого уровня, что грозит Соединенным Штатам экономическим кризисом, передает телеканал NBC.

"Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами", – говорится в сообщении.

По данным источника, уровень воды в Миссисипи должен быть на отметке на 4,5–6 метров выше среднего роста человека, однако на сегодняшний день он достиг почти критических значений, что также привело к замедлению движения или остановке барж с сельскохозяйственными товарами.

"Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась", – заключила капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй.

Ранее сообщалось, что лидер Штатов Джо Байден провалил миссию настоящего лидера Запада и не совершил важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики. Как объяснила аналитик Лиз Пик, президент в том числе не остановил вбрасывание денег в американскую экономику и не помог нефтегазовой отрасли страны нарастить добычу.

Пик также обвинила Байдена в растрате денег. Так, по оценкам бюджетного управления конгресса, его план по списанию студенческого долга обойдется в 400 миллиардов долларов.

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