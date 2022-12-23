Финансовый аналитик рассказал, преодолеет ли доллар отметку в 100 рублей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, сможет ли доллар преодолеть отметку в 100 рублей. Об этом сообщает радио КП.

Он напомнил, что весной стоимость доллара составляла 80 рублей, а то и доходила до 100 рублей.

"А у народа же психологически это все закрепляется и, если бы таких цифр не было, уже все остановились в своих покупках валюты и поняли, что дальше покупать бесперспективно, и пошла бы коррекция вниз. Но, поскольку в головах закрепилось, что было и 80, и 100 рублей, и готовы к этому, самое главное, поэтому бегут и покупают", – сказал эксперт.

Беляев выразил мнение, что доллар точно не будет стоить 200 рублей.

"До 200 рублей точно не дорастет, и даже сотни не будет, ну, может быть, где-то в моменте", – отметил он.

Аналитик добавил, что курс доллара может достигнуть 80 рублей максимум, потом начнется коррекция в обратную сторону.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин рассказал, что одним из факторов роста доллара может являться информация о намерениях Центробанка смягчить валютное регулирование. Он также не исключил, что в ближайшее время доллар зафиксируется на отметке 62–75 рублей, что является оптимальным показателем для экономики, потребителей и бизнеса.



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