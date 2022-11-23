Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения

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Министерство экономики Швейцарии сообщило о запрете на поставку России и Украине оружия, передает РИА Новости.

"Федеральный совет также ввел эмбарго на товары военного назначения в отношении России, частично распространив его на Украину с учетом нейтрального статуса Швейцарии", – указано в официальном сообщении страны.

По заявлению швейцарских властей, ранее страна осуществляла соответствующее эмбарго в соответствии с законодательством, регулирующим военное имущество и контроль за имуществом.

В Минэкономики добавили, что возобновленный законодательный запрет теперь прямо закреплен в постановлении, которое регулирует введение мер в связи с ситуацией на Украине.

В начале октября пресс-секретарь минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш выступил против передачи Украине замороженных российских активов. Власти страны назвали такой шаг посягательством на гарантию собственности и иные конституционные права.

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