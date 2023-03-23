Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:22

Экономика

РФ стала крупнейшим экономическим инвестором Ирана в текущем финансовом году

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россию признали крупнейшим экономическим инвестором Ирана в текущем финансовом году с вложениями в 2,76 миллиарда долларов. Об этом в интервью Financial Times сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

"Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия – два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений", – отметил он.

Всего в иранскую экономику в текущем финансовом году вложили порядка 4,2 миллиарда долларов. Вложенные Россией средства составляют две трети от общей суммы. Средства преимущественно направили на развитие горнодобывающих, промышленных и транспортных проектов Ирана.

В январе 2023 года РФ и Иран подписали соглашение о сотрудничестве для упрощения финансовых и банковских операций. Тогда Хандузи сообщил, что подписание аналогичного договора Иран обсуждал с Китаем.

До этого стало известно, что в 2023 году Москва и Тегеран могут начать организовывать безвизовые групповые поездки. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что список туроператоров, которые могли бы заняться организацией путешествий, уже согласован.

Читайте также

экономика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика