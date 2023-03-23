РФ стала крупнейшим экономическим инвестором Ирана в текущем финансовом году

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Россию признали крупнейшим экономическим инвестором Ирана в текущем финансовом году с вложениями в 2,76 миллиарда долларов. Об этом в интервью Financial Times сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

"Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия – два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений", – отметил он.

Всего в иранскую экономику в текущем финансовом году вложили порядка 4,2 миллиарда долларов. Вложенные Россией средства составляют две трети от общей суммы. Средства преимущественно направили на развитие горнодобывающих, промышленных и транспортных проектов Ирана.

В январе 2023 года РФ и Иран подписали соглашение о сотрудничестве для упрощения финансовых и банковских операций. Тогда Хандузи сообщил, что подписание аналогичного договора Иран обсуждал с Китаем.

До этого стало известно, что в 2023 году Москва и Тегеран могут начать организовывать безвизовые групповые поездки. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что список туроператоров, которые могли бы заняться организацией путешествий, уже согласован.

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