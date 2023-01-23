Потанин заявил о наличии у РФ "прививки 1917 года" от конфискации активов

Фото: kremlin.ru

Россия с 1917 года имеет "прививку" от конфискации активов. Об этом в беседе с РБК сообщил российский предприниматель Владимир Потанин.

Бизнесмен считает, что конфискация российских активов за рубежом является скрытой или прямой формой воровства, что разрушает инвестиционный климат юрисдикции. Западные страны, по его мнению, разрушают общество с определенными ценностями, которое когда-то сами построили.

"Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям", – сказал Потанин.

При этом, как отметил предприниматель, России не следует поступать по аналогии с Западом. По его мнению, в ситуации РФ получает морально-психологическое преимущество.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Обсуждение находилось на начальном этапе. При этом, как отмечалось в материале зарубежного издания, для совершения подобных действий ЕС планирует пересмотреть правовую систему.

Позже представитель Минюста США Эндрю Адамс сообщил, что американские власти также намерены передать часть конфискованных российских активов Украине. Он также подчеркнул новизну подобной практики для США.



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