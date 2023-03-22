Минфин заявил о проблемах с привлечением внебюджетных средств финансирования нацпроектов

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Министерство финансов РФ фиксирует проблемы с привлечением внебюджетных средств для финансирования национальных проектов. Об этом заявил глава департамента программно-целевого планирования ведомства Николай Бегчин в ходе круглого стола в Совфеде.

"Мы видим, что по итогам 2022 года из запланированных 1,8 триллиона рублей исполнено оказалось 794 миллиарда рублей, то есть 43%", – цитирует его РБК.

При этом Бегчин указал, что внебюджетные средства изначально закладывались в нацпроекты как один из основных источников финансирования. По его словам, схожая ситуация наблюдалась и в предыдущие три года, что привело к накоплению недофинансирования нацпроектов.

Проблема, уверен представитель Минфина, заключается в том, что плановые объемы источников финансирования изначально были недостаточно проработаны, а потому оказались неадекватны реальности.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов увидел корень проблемы в том, что в нацпроектах не прописали, почему вложения в них должны быть интересны инвесторам.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что кассовое исполнение нацпроекта "Здравоохранение" по итогам 2022 года составило 96%. Она напомнила, что на его реализацию было заложено 374,7 миллиарда рублей.



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