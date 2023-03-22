Центробанк возобновил публикацию структуры международных резервов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк возобновил публикацию структуры международных резервов России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно опубликованным данным, доля золота за год выросла до 23,6%, доля иностранной валюты снизилась до 71,5%. 1 марта 2022 года международные резервы РФ составляли 617,133 миллиарда долларов. Спустя год показатель составил 574,247 миллиарда долларов.

Доля иностранной валюты в российских активах сократилась на 8,7% – до 410,65 миллиарда долларов. Доля валюты в международных резервах снизилась с 72,4 до 71,5%.

По данным на 1 марта 2023 года, монетарное золото составляло 135,564 миллиарда долларов, в то время как годом ранее показатель базировался на отметке в 141,235 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах выросла с 22,9 до 23,6%.

Ранее выяснилось, что Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов в 2022 году. РФ завершила год с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов.

Первое место в 17-й раз досталось Китаю. Золотовалютные резервы КНР составили 3,31 триллиона долларов.

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