Ольга Скоробогатова покинула пост первого зампреда Центробанка России

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Первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова решила уйти с должности и продолжить карьеру вне регулятора. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова является одним из ключевых авторов основных инновационных проектов в сфере финансов на российском рынке. Она выделила ее стратегическое видение и умение реализовывать сложные технологические решения. Именно это, по словам Набиуллиной, позволило сформировать в стране продвинутую платежную инфраструктуру.

"По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед", – добавила председатель ЦБ, поблагодарив Скоробогатову за ее работу и пожелав ей успеха.

Решение об уходе первого зампреда Центробанка вступит в силу с 2 декабря. На место Скоробогатовой назначена действующий директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова. Ей предстоит контролировать деятельность департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий и операционного департамента.

При этом департамент национальной платежной системы с 2 декабря перейдет под кураторство первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, уточнила пресс-служба регулятора.

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