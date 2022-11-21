Минфин США разрешил американцам платить налоги в РФ до 7 марта

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Минфин США продлил до 7 марта 2023 года разрешение американцам платить налоги, сборы и пошлины в России. Об этом сообщается в обновленной генеральной лицензии, передает ТАСС.

Согласно документу, граждане и организации могут не только платить налоги, но также и приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты. При этом должно соблюдаться условие, что эти операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности указанных лиц в РФ.

Ранее сообщалось, что Вашингтон одобрил проведение операций с некоторыми подсанкционными компаниями РФ для безопасности гражданской авиации. Таким образом, разрешили проводить все операции, необходимые для экспорта или реэкспорта продукции или услуг, требуемых для обеспечения безопасности гражданской авиации.



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