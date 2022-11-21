Курс евро на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 62 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 12:39 по московскому времени курс евро снизился на 0,71%, до 61,99 рубля. Такой показатель фиксируется впервые с 14 ноября. Спустя три минуты курс европейской валюты поднялся до 62,01 рубля.

В те же минуты курс доллара демонстрировал увеличение на 0,52%, до 60,71 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса. При этом он добавил, что конец чего-либо всегда приходит незаметно.

Вместе с тем Греф подчеркнул, что существующий кризис делает жизнь более яркой и интересной.



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