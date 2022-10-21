Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с 7 октября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные платформы.

Снижение курса доллара фиксировалось в 14:37 и 14:49. Тогда стоимость доллара составляла 60,97 и 60,94 рубля соответственно.

Курс евро при этом опустился до 59,45 рубля.

В пятницу, 21 октября, на Мосбирже зафиксировали снижение стоимости доллара до 61 рубля. На старте торгов максимальное значение доллара достигло 61,705 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предположил, что в 2025 году стоимость доллара зафиксируется на отметке в 72 рубля. При этом, отметил он, курс рубля окрепнет и станет более стабильным.



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