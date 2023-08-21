18:43Экономика
В Госдуме предложили "окрашивать" цифровые рубли для использования их только внутри РФ
Фото: depositphotos/peshkov
Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Станислав Наумов предложил "окрашивать" цифровые рубли, чтобы обеспечить их использование только внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.
Наумов считает, что сейчас в мире на счетах заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, поэтому в стране для поддержания экономики должна происходить эмиссия эквивалента в рублях.
"По сути мы просто ликвидируем виртуальный долг за границей и выпускаем эквивалент в реальных деньгах в России... Чтобы избежать скачка инфляции, процесс должен происходить пошагово под контролем госкомиссии", – сказал депутат.
Он отметил, что можно ввести новые цифровые рубли, которые будут "окрашены", и использовать только внутри экономики в целях развития производства, инфраструктуры и реализации нацпроектов.
Наумов полагает, что в долгосрочной перспективе единственный способ сделать рубль крепким и одновременно свободно конвертируемым – это осуществлять политику импортозамещения. Он отметил, что России нужны своя электроника, компьютеры, стройматериалы.
Кроме того, депутат заявил, что одна из вечных забот в РФ – это курс доллара, так как доля импортных товаров и компонентов в отечественной продукции высока. Колебания курса почти всегда ведут к росту цен в рублях.
"Все это и провоцирует долларовую панику каждый раз, когда возможность покупки потребительских товаров оказывается под угрозой", – добавил Наумов, назвав падение курса рубля главным сигнализатором очередного товарного кризиса.
Он также добавил, что функционал Центробанка в борьбе за стабилизацию рубля ограничен и у него существуют серьезные издержки.
В пилотный день запуска цифрового рубля, 15 августа, банки России провели с ним несколько первых успешных операций и смогли опробовать все доступные функции.
В первую группу, готовую к тестированию новой валюты, вышли Альфа-банк, банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.
В РФ началось тестирование цифрового рубля
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