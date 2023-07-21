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17:13

Экономика

Парламент Болгарии решил прекратить аренду "Лукойлом" нефтяного терминала Росенец

Фото: 123RF/gl0ck33

Парламент Болгарии принял решение прекратить аренду нефтяного терминала Росенец компанией "Лукойл". Об этом сообщает Darik Radio.

Аренду решили прекратить в рамках закона о контроле и ограничительных мерах в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Его приняли в течение одного дня в двух чтениях большинством голосов.

После введения десятого пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза в "Лукойле" высказали опасение, что ограничения могут повлиять на работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Лукойл Нефтохим Бургас" в Болгарии. Из-за санкций компания потеряла право продавать топливо в страны ЕС. После произошедшего в компании организовали ряд консультаций.

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