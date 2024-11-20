9 зон таможенного контроля создано в ОЭЗ "Технополис "Москва" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года создано девять зон таможенного контроля. Они позволяют компаниям-резидентам без уплаты пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые комплектующие, оборудование и сырье, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Москва поддерживает развитие высокотехнологичных компаний и предоставляет им льготы, среди которых – режим свободной таможенной зоны. Сейчас на площадках ОЭЗ работает 24 зоны таможенного контроля. Благодаря таможенным преференциям в 2022 года резиденты сэкономили 120 миллионов рублей, в 2023-м – 700 миллионов, а с января по сентябрь 2024-го – 1,8 миллиарда рублей.

Режим свободной таможенной зоны значительно снижает финансовую нагрузку как при создании новых производств, так и при расширении или модернизации существующих. Льготы снижают себестоимость готовых изделий и повышают их конкурентноспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Вместе с таможенными льготами статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" предоставляет налоговые преференции. Всего по итогам девяти месяцев этого года резиденты получили более 6,4 миллиарда рублей льгот, а за все время работы "Технополиса "Москва" – свыше 21 миллиарда рублей, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Компании-резиденты освобождаются от уплаты некоторых налогов, а ставка на прибыль уменьшается с 20 до 2%. Сэкономленные деньги предприятия направляют на расширение производства, разработку высокотехнологичной продукции и внедрение инновационных решений, добавил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее сообщалось, что на площадке "Алабушево" появятся 20 крупных промышленных и социальных объектов. Там начнут работать производства по выпуску препаратов и терапии орфанных заболеваний, мультимедийных автомобильных систем, сим-карт и другие.

В 2024 году в эксплуатацию ввели завод по производству отечественных глюкометров и первую очередь промышленного технопарка. Еще восемь объектов построят в 2025-м, отметил Сергей Собянин.

Помимо этого, в индустриальном парке "Руднево" началось производство литийионных аккумуляторов для БПЛА благодаря новому резиденту ОЭЗ "Технополис "Москва". В проект инвестировали больше 200 миллионов рублей, в результате чего появились свыше 100 новых рабочих мест.