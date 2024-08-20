Депутат МГД Титов посетил ГБУ "Корпорация развития Зеленограда"

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Поддержка малого и среднего бизнеса – это не просто экономическая необходимость, но и стратегический шаг для устойчивого развития Москвы и Зеленограда. В рамках депутатской деятельности столичный парламентарий от ЗелАО Андрей Титов посетил Государственное бюджетное учреждение "Корпорация развития Зеленограда", пообщался с резидентами, ознакомился с новыми проектами по программе импортозамещения в центре прототипирования, с работой бизнес-инкубатора "Зеленоград" и сервиса "Фабрика прототипов" – в помощь начинающим компаниям.

Как рассказал генеральный директор Владимир Зайцев, корпорация курирует четыре отраслевых кластера инновационного бизнеса Москвы, помогает предпринимателям с бесплатным поиском помещений под аренду, публикует предложения заказчиков и исполнителей на "Бирже контрактного производства" и создает прототипы изделий для российских производителей на 3D-принтерах.

"Развитие предпринимательства играет важнейшую роль в экономическом росте и благосостоянии Москвы. Городские власти реализуют ряд финансовых инициатив для поддержки бизнеса, которые не только способствуют активному развитию промышленного сектора, привлечению новых инвестиций и созданию новых рабочих мест, но и формируют положительную экономическую атмосферу в столице", – отметил Титов.

Для промышленных предприятий предусмотрены меры, позволяющие компенсировать до 50% затрат на подключение к инженерным сетям, субсидировать покупку оборудования и предоставлять льготные кредиты. В рамках развития приоритетных секторов экономики акцент сделан на микроэлектронике, фотонике, электромобилях и фармацевтике, а также на строительстве объектов инфраструктуры.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что порядка 300 стартапов создали участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы" за год. Это превышает показатель за весь 2023 год более чем в два раза. Сергунина также отметила рост интереса к каждому из представленных проектов.