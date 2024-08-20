Правительство РФ расширило перечень продукции для налоговых льгот

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Правительство РФ расширило список продукции, предприятия которой могут получить налоговую льготу при длительности производственного цикла, составляющей свыше 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Речь идет о производителях строительных электрокранов, проходческих щитов и комбайнов, а также различных видов электропечи. Организации, связанные с данными продукциями, могут перечислять налог на добавленную стоимость на день отгрузки товара, а не на день его оплаты, то есть с отсрочкой.

Соответствующее решение позволит поддержать производителей продукции тяжелого машиностроения, что предусмотрено в Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству РФ продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года. Речь идет о ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. Она включает в себя услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя, которые осуществляются через аэропорты Московского авиационного узла.

