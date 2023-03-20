Курс доллара упал ниже 77 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже опустился до 76,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Если сравнивать с показателями, которые были на момент закрытия предыдущих торгов, падение составило 11,5 копейки.

Евро, в свою очередь, опустился до 81,61 рубля – подешевел на 38,75 копейки.

Ранее финансист, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский рассказал об основных рисках хранения наличных долларов.

По его словам, никто не застрахован от ограбления злоумышленниками. Кроме того, как отметил эксперт, ограбить человека с наличными долларами могут и американские власти, запретив напечатанную для России валюту.



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