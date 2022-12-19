Продажи лопат и снегоуборщиков в Московском регионе выросли почти в 10 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продажи лопат, движков (толкателей снега) и снегоуборщиков на прошлой неделе выросли в Московском регионе почти в 10 раз. Об этом Москве 24 рассказали специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (компания "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали спрос на товары для уборки снега с 14 по 18 декабря на онлайн- и офлайн-площадках в сетевой и несетевой рознице и сравнили информацию с данными за 15–19 декабря 2021 года.

Больше всего спрос на товары для уборки снега из-за рекордных осадков вырос в Московском регионе. Здесь частота покупок лопат, снегоуборщиков и принадлежностей для очистки поверхностей от снега превысила прошлогодний уровень в 7–9 раз, отметили аналитики.

Рост спроса на эти товары наблюдается и в целом по России: по данным экспертов, продажи лопат и снегоуборщиков в РФ на прошлой неделе выросли в 4–5 раз.

Средний чек за покупку снегоуборщиков составил 29 330 рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. Число же покупок год к году выросло на 405%.

Средний чек за покупку движков в 2022-м составил 2 010 рублей. Это на 24% выше, чем в прошлом году (число покупок выросло на 360%).

В свою очередь, средний чек на лопаты в этом году составил 735 рублей, что на 29% выше, чем в 2021-м. При этом число покупок по сравнению с 2021 годом выросло на 270%.

Ранее на популярном сайте объявлений появилась услуга по утреннему откапыванию машин из-под сугробов. Некоторые предлагают очистить от снега и гараж. Стоимость необычной услуги варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

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