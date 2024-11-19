Официальный курс доллара превысил 100 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс доллара США на 20 ноября превысил 100 рублей и 3 копейки, говорится в материалах Центробанка России.

Стоимость рубля за день снизилась на 0,09%. При этом объявленный курс евро на 20-е число составляет 105 рублей и 73 копейки. Таким образом, стоимость рубля к евро снизилась на 0,26%.

Ранее, 14 ноября, американская валюта уже превышала психологически значимый уровень 100 рублей. Последний раз такое происходило в октябре 2023 года.

По версии экспертов, национальная валюта отражает состояние экономики, поэтому до конца года доллар может подорожать до 110 рублей.

