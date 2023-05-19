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07:45

Экономика

Кабул хочет заключить с "Татнефтью" договор о закупке нефтепродуктов

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Кабул хочет заключить с "Татнефтью" договор о закупке нефтепродуктов у российских компаний. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в кулуарах саммита "Россия – Исламский мир".

"В прошлом году у нас были встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана. Мы нуждаемся в порядка 4 миллионов тонн нефтепродуктов", – передает РИА Новости слова министра.

Азизи подчеркнул, что часть нефтепродуктов Афганистан обеспечивает через Туркменистан и Иран. Он отметил, что власти хотят заключить хорошие соглашения с компаниями из России, особенно с "Татнефтью". Министр выразил надежду о поддержке связи с РФ.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар оценил заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти.

Боррель назвал продажу индийским государством топлива из российской нефти в страны Европы обходом санкций.

В свою очередь, Джайшанкар посоветовал Боррелю посмотреть на правила Совета Евросоюза. Он уточнил, что нефть из России существенно перерабатывается в третьих странах. Именно поэтому новый полученный продукт нельзя рассматривать как российский.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза

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