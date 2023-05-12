ЕС предложил остановить поставки нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ и Польшу – СМИ

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Евросоюз выступил с предложением остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" в Германию и Польшу на официальном уровне. Исключениями станут Венгрия, Словакия и Чехия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Согласно документам, в отношении ФРГ и Польши были сделаны исключения в рамках санкций, которые были введены ЕС против России, но есть предложение, которое может вывести их из-под действия особых положений.

Обе страны уже прекратили принимать сырую нефть по нефтепроводу, выполнив предыдущие обещания сократить расходы.

Исключения относительно передачи сырья через южную линию нефтепровода останутся в силе, указано в сообщении. Уточняется, что южная ветка занимается топливным снабжением Венгрии, Словакии и Чехии.

Ранее Польша предложила ввести новые санкции против России, включающие в себя запрет на импорт нефти по трубопроводам и поставку алмазов.

Польская сторона также предлагала перекрыть северный участок нефтепровода "Дружба", который идет в Германию. Как отметили в СМИ, документ с предложением Польши был направлен в Еврокомиссию.



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