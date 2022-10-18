Цена газа в Европе опустилась почти до 1 200 долларов за 1 тыс кубометров

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Стоимость газа на европейском биржевом рынке продолжила снижение, приблизившись к отметке 1 200 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

К 10:24 по московскому времени цена на газ упала до 1 202 долларов за тысячу кубометров, что по актуальному валютному курсу соответствует 118 евро за мегаватт-час. Такой показатель наблюдается впервые с 15 июня.

По данным экспертов, падение цен на газ обусловлено приближением запасов топлива в подземных хранилищах ЕС к максимуму. Кроме того, этому способствует увеличение средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии и установление относительно теплой погоды в Европе.

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