Глава "Новатэка" заявил, что не ожидает снижения цен на газ раньше 2026 года

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Высокие цены на газ на мировых рынках будут сохраняться по меньшей мере до 2026 года, полагает председатель правления российской компании по добыче природного газа "Новатэк" Леонид Михельсон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не вижу, если ничего не изменится, что происходит сегодня, что цены будут приходить к нормальным уровням раньше 2026 года", – сказал он на сессии Российской энергетической недели.

В настоящее время стоимость газа на международных торговых площадках превышает прошлогодние показатели в несколько раз, отметил он.

В понедельник, 10 октября, стоимость газа в Европе на лондонской бирже ICE впервые с 29 июня упала ниже 1 500 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов на нидерландском хабе TTF цена топлива снизилась до 1 468 за тысячу кубометров, потеряв 6,5%.

По данным экспертов, снижение цены газа обусловлено приближением его запасов в подземных хранилищах европейских стран к максимуму. В настоящее время они заполнены примерно на 91%.

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