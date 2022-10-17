Цена газа в Европе опустилась ниже 1 400 долларов за 1 тыс куб м

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Стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с 24 июня. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Утром 17 октября цена ноябрьского фьючерса в ходе торгов на нидерландском хабе TTF снизилась на 6% и составила 1 343 доллара за 1 тысячу кубических метров, что по актуальному валютному курсу соответствует показателю 133,25 евро за мегаватт-час.

По данным экспертов, падение цен на газ обусловлено приближением запасов топлива в подземных хранилищах ЕС к максимуму. Кроме того, этому способствует увеличение средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии и установление относительно теплой погоды в Европе.

Ранее председатель правления российской компании по добыче природного газа "Новатэк" Леонид Михельсон заявил, что высокие цены на газ на мировых рынках будут сохраняться по меньшей мере до 2026 года. В настоящее время стоимость газа на международных торговых площадках превышает прошлогодние показатели в несколько раз, отметил он.

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