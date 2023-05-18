Эксперт назвал самые эффективные каналы связи с банками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В банки необходимо обращаться только через официальные каналы связи. Контактная информация находится на сайте самого банка, или на сайте Центробанка, рассказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в интервью радио Sputnik.

"К официальным каналам связи с банком могут относиться почтовый адрес, номер телефона, страницы в мессенджерах и социальных сетях, электронная почта, сайт и мобильное приложение", – рассказал эксперт.

Он уточнил, если возник вопрос о блокировке доступа к приложению или банковской карте, тогда необходимо позвонить на горячую линию банка и пообщаться с менеджером.

Бадалов считает, что для спорных ситуаций подходят все официальные каналы связи, однако письменная в этих случаях наиболее удобная. Необходимо, чтобы у клиента "остались следы общения с банком". Это нужно для обращения в суд или другого способа для оспаривания действий банка.

При переписке через мессенджеры клиенту следует сделать скриншот, а при личном посещении банка попросить сотрудника сделать копию обращения и отметить дату регистрации.

"Лучше всего обращаться в банк по нескольким каналам связи: письменное обращение в офис, письменное обращение по электронной почте, через мессенджеры. Возможно, стоит разместить сообщение в социальных сетях, где оно будет видно широкому кругу пользователей, чтобы вызвать некую общественную реакцию", – сказал Бадалов.

Он заметил, что в социальных сетях банки реагируют на сообщения быстрее, чтобы не испортить свою репутацию.

Ранее в Сбербанке сообщили, что обращения клиентов в кредитную организацию из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке не несут массовый характер. В пресс-службе банка подчеркнули, что списание бонусов, как правило, происходит при нарушении правил программы или по истечении срока их хранения.

Бонусы списывают лишь тогда, когда имеются аргументы, подтверждающие нарушение правил программы "СберСпасибо" и правил акций партнеров.

