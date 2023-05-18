Американский инвестор спрогнозировал исчезновение МВФ, Всемирного банка и ФРС США

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Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Федеральная резервная система (ФРС) США исчезнут в будущем, поскольку организации допускают слишком много неверных расчетов. Об этом рассказал РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

"Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают", – отметил он.

Инвестор привел в пример годовые доклады МВФ, где можно найти положительные оценки в отношении отдельных государств, которые объявляют себя банкротами в течение следующих 5 лет.

Что касается ФРС, то Роджерс обратился к истории центральных банков США.

"Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие", – указал инвестор.

Как уточнил эксперт, МВФ и Всемирный банк не уйдут просто так в один момент, поскольку имеют большой вес в мире и являются источником заработка для банкиров. Однако это произойдет с течением времени, выразил уверенность Роджерс.

Ранее инвестор заявил, что роль следующей великой державой отведена КНР. Он подчеркнул, что Китай ожидают проблемы на пути к вершине. Однако через 100 лет КНР может оказаться на лидирующей позиции, а США замедлятся и, возможно, придут в упадок.

Роджерс также отметил, что в торговой войне Вашингтона и Пекина не может быть победителей.