ФАС предостерегла туроператоров от заявлений о росте цен на летний отдых в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предостережения туроператорам "Мультитур", "Дельфин" и группе компаний Atelika Hotel Group из-за сообщений о росте цен на летний отдых в России.
"Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ФАС.
В ведомстве отметили, что к лету рост цен могут вызвать лишь новые расходы на туристические поездки, других объективных причин этому нет.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что летние туры по России могут вырасти в цене. По ее словам, это связано с повышением стоимости услуг в отелях на 10–30%. Также она не исключила повышения цен на перевозки.
С 15 марта возобновилась продажа туров по России с кешбэком. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля.
Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.
Российские авиакомпании начали возобновление зарубежных рейсов
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