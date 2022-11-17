Центробанк РФ установил комиссию за трансграничные переводы по СБП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России установил комиссию в размере 6 рублей за трансграничные переводы, осуществляемые в рамках системы быстрых платежей. Это следует из материалов на сайте регулятора.

Отмечается, что комиссия будет взиматься с финансовых организаций, участвующих в СБП, за переводы между физическими лицами. Причем платой облагается только отправка средств, но не зачисление.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ, непосредственно для физических лиц размеры комиссий банки будут устанавливать самостоятельно. При этом взимать плату за зачисление денежных средств им будет нельзя.

"Комиссии для граждан за отправление таких переводов будут устанавливаться банками плательщика с учетом их тарифной политики, а также рыночной практики", – пояснил регулятор.

Ранее Центробанк рекомендовал участникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, призванных в ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

Также ЦБ попросил брокеров реструктурировать или списать комиссии, начисленные данной категории граждан.



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