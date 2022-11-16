Совет Федерации одобрил новое бюджетное правило

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед на заседании в среду, 16 ноября, одобрил закон о новом бюджетном правиле. Документ предусматривает более мягкие условия формирования бюджета на 2023–2024 годы.

Так, новое правило устанавливает на уровне 8 триллионов рублей объем базовых нефтегазовых доходов бюджета, которые можно направлять на расходы. Этот показатель фиксируется на период с 2023 по 2025 год, а затем будет ежегодно индексироваться на 4%.

При этом максимальный объем расходов российского бюджета в рамках нового правила будет рассчитываться из суммы ненефтегазовых доходов, в том числе базовых, расходов на обслуживание госдолга и квази-фискальных операций.

Для покрытия ожидаемого в ближайшие два года дефицита бюджета правило позволяет использовать средства Фонда национального благосостояния, но не более 2,9 триллиона рублей в 2023 году, и 1,6 триллиона в 2024 году.

Для сохранения средств ФНД законом предусмотрено направление в него доходов от страховых взносов 2023 года, полученных Фондом пенсионного и социального страхования РФ, а также Федеральным фондом обязательного медстрахования. Кроме того, кабмину предоставляется право привлечь госзаимствования в размере до триллиона рублей, чтобы не обращаться к средствам ФНД.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает введение в России нового бюджетного правила. По ее словам, это создаст условия для макроэкономической стабильности.



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