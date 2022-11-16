Росстат спрогнозировал снижение ВВП РФ в третьем квартале на уровне 4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Снижение валовой внутреннего продукта РФ в третьем квартале текущего года, по предварительным данным, составило 4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Росстата.

Специалисты для точного расчета динамики ВВП использовали индикаторы отраслевой статистики, некоторые из них повлияли на снижение физического объема.

Из данных следует, что оптовый товарооборот снизился на 22,6%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, работы по ликвидации загрязнений – на 10,4%, а розничный товарооборот – на 9,1%.

Также грузооборот уменьшился на 5,5%, обрабатывающие производства – на 2%. Однако, судя по данным, рост показало сельское хозяйство и строительство – на 6,2 и 6,7% соответственно.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предсказала, когда объем российского валового внутреннего продукта достигнет нижней точки. По ее мнению, нижняя точка спада придется на середину 2023 года.

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