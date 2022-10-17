Exxon остановила добычу на проекте "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами РФ

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Американская компания Exxon была вынуждена остановить добычу на проекте "Сахалин-1" из-за нежелания работать с "Совкомфлотом". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным газеты, подпав под санкции, российский перевозчик лишился страховки от Международной группы клубов взаимного страхования, однако решил проблему, став клиентом "Ингосстраха". Между тем Exxon настаивала на P&I-страховании и отказалась от сотрудничества с "Совкомфлотом". Это привело к тому, что с мая добычу пришлось прекратить из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри на фоне отсутствия отгрузок.

При этом подобных проблем в проекте "Сахалин-2", в котором "Совкомфлот" является основным перевозчиком, не наблюдается. Его оператор – компания "Сахалинская энергия" – между тем сообщает о готовности помочь "Сахалину-1" в вопросе вывоза углеводородов.

В августе президент РФ до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении в связи с действиями недружественных стран и организаций.

На днях правительство РФ подписало распоряжение о создании нового оператора проекта "Сахалин-1" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Исполнительным органом станет АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Новый оператор получит все права и обязанности консорциума инвесторов, а также прошлого оператора проекта компании Exxon Neftegas Limited.



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