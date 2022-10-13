Кабмин РФ создал оператора проекта "Сахалин-1" с регистрацией в Южно-Сахалинске

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Правительство РФ подписало распоряжение о создании нового оператора проекта "Сахалин-1" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Об этом свидетельствует документ, размещенный на портале правовой информации.

Юрлицо ООО "Сахалин-1" получит все права и обязанности консорциума инвесторов, а также прошлого оператора проекта, а именно компании Exxon Neftegas Limited.

Данная процедура основана на указе президента РФ Владимира Путина "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

11,5% долей новой компании получит АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", 8,5% – АО "РН-Астра". Оставшаяся доля иностранных участников, а именно 80%, в момент регистрации останется на балансе оператора, но может быть передана зарубежным компаниям пропорционально в случае подачи соответствующего заявления в месячный срок.

Единоличным исполнительным органом нового оператора станет АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Впоследствии держатели долей в ООО "Сахалин-1" смогут избрать новый единоличный исполнительный орган или продлить полномочия действующего.

В августе президент РФ до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении в связи с действиями недружественных стран и организаций.

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