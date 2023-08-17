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Курс евро опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 08:19 по московскому времени европейская валюта снизилась на 1,19%, до 101,98 рубля. К 08:23 евро замедлил снижение – до 102,06 рубля (падение 1,11%). Доллар опустился до 93,9 рубля, потеряв 0,82%, юань находился на уровне 12,79 рубля (потеря 0,87%).

В среду, 16 августа, согласно данным, зафиксированным в 16:13 по московскому времени, евро подешевел на 1,96%, торгуясь на уровне 103,94 рубля. Примерно через 10 минут стоимость валюты снизилась еще на 1,92%, находясь на уровне 103,98 рубля.

Доллар торговался на отметке 95,36 рубля за единицу (потеря 1,79%), стоимость юаня составила 12,979 рубля, он подешевел на 2%.

По данным на 17:45 того же дня, евро подешевел на 2,71 рубля, до 103,31 рубля, юань – на 33 копейки, до 12,92 рубля. Курс доллара упал на 2,42 рубля, до 94,67 рубля.

На 07:26 17 августа американская валюта снизилась на 72 копейки, до 93,95 рубля, китайская – на 11 копеек, до 12,79 рубля, курс евро составил 102,31 рубля, он потерял 89 копеек.

Курс евро опустился ниже 104 рублей впервые с 4 августа