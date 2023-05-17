В ГД предложили давать льготы бизнесу, помогающему с жильем для сирот

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Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила предусмотреть в РФ налоговые льготы для организаций, которые помогают в решении задачи по предоставлению жилья детям-сиротам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как вот Минфин отнесется к тому, чтобы предоставить налоговые льготы тем предприятиям и организациям, которые вместе с региональными и местными бюджетами готовы будут выполнять эти задачи по созданию жилья для детей-сирот?" – поинтересовалась парламентарий, выступая на заседании рабочей группы, посвященной этому вопросу.

Она напомнила, что суммы, предназначенные для решения жилищного вопроса сирот, не индексируются уже много лет. В этой связи депутат отметила, что если государство не справляется с этой задачей, то есть смысл привлечь к ее решению бизнес, организовать частно-государственное партнерство. Для этого можно было бы минимизировать требования к подобному жилью, в том числе в плене количества проживающих детей-сирот.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают единую систему учета жилья для детей-сирот. Сейчас она в пилотном режиме работает в шести субъектах РФ, а с 2024 года запустится полностью. Система позволяет не только учитывать жилье, подходящее детям-сирота, но и планировать его распределение.

