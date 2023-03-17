ЦБ РФ считает, что бесплатный лимит по переводам самому себе должен быть 1,4 млн руб

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Банк России считает, что бесплатный лимит по переводам самому себе между счетами в разных банках должен быть 1,4 миллиона рублей. Об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения, хотя бы в рамках застрахованной суммы, переводить из одного банка в другой банк свободно", – отметила Набиуллина.

В декабре 2022 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который внесли глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Они предложили освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетам, но в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей.

Уточнялось, что данное предложение может пресечь создание банками ограничительных условий для свободного перемещения денег.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России не получал заявок на обмен активов между российскими и иностранными банками. В вопросе обмена активами между банками ЦБ не имеет общей позиции. В случае возникновения подобного запроса его нужно будет рассмотреть.



В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы между счетами россиян в разных банках

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