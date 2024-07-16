"Известия": доходы России от иностранного бизнеса превысят прогноз в 2,5 раза

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В 2024 году казна России получит 77 миллиардов рублей от прибыли иностранных юридических лиц, у которых нет подразделений в стране. Данная сумма в 2,5 раза превысит изначальный прогноз Минфина, сообщает газета "Известия".

Это объясняется тем, что сделки большого числа организаций по уходу из России завершаются. Их представители постепенно распродают имущество в стране и доли участия в российских компаниях.

В частности, по итогам 2024 года в федеральную казну поступит 77,1 миллиарда рублей от налога на прибыль с доходов указанных иностранных организаций. Эта сумма окажется на 164% больше той, которая закладывалась в прогноз финансового плана, составленного в прошлом году. Подразумевалось, что страна смогла бы получить только 29,2 миллиарда.

При этом в прогнозе не были учтены доходы в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам. Такие доходы иностранных организаций, не имеющих представительства в России, облагаются налогом по другой ставке, которая составляет 15, а не 20%.

Как правило, доходы иностранных компаний, не имеющие отношения к деятельности в РФ через постоянное представительство, являются пассивными, поскольку их получение не подразумевает обязательного физического присутствия персонала в России, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Эксперт также уточнила, что, за исключением дивидендов и процентов по госбумагам, к ним относится прибыль от:

процентов по долговым обязательствам;

роялти (регулярная плата за франшизу);

штрафов и пеней за нарушение договора российскими компаниями;

сдачи в аренду имущества.

Однако, как в свою очередь заявил финансист Ярослав Кабаков, наиболее крупные доходы иностранных компаний часто появляются в результате продажи внутренней недвижимости, долей участия в российских компаниях, а также акций и прочих ценных бумаг эмитентов России.

При этом основной причиной корректировки оценки доходов в 2,5 раза он назвал активный выход иностранных инвесторов с российского рынка. Кабаков также поделился мнением о том, что продажа активов влечет за собой рост налоговых доходов.

Эксперт подчеркнул, что в условиях экономической нестабильности иностранные активы продаются по сниженной цене. Это обстоятельство так или иначе обеспечивает значительные поступления бюджету в связи с большим объемом сделок.

Между тем по прошествии половины 2024 года в казну России поступило 84 миллиарда рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных государств. При этом в финансовый план закладывалось только 2 миллиарда.

Второй причиной резкого роста поступлений по налогу на прибыль от иностранцев могла послужить приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами, счел, в свою очередь, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

По его словам, Минфин сперва недооценил налоговую базу в связи с опасениями заморозки платежей за рубеж со стороны компаний. Однако организации не стали к этому прибегать.

Кроме того, в 2024 году в России начала действовать новая норма, которая обязывает нерезидентные компании платить российский налог на прибыль только на том основании, что в стране зарегистрирован покупатель, подчеркнула Голубцова.

Вместе с тем Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян с 2025 года. Документ в том числе меняет принцип уплаты налога в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). В этом случае не нужно будет декларировать доходы. Теперь те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую.

