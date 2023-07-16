Россия впервые вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Индии

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Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Согласно отчету, объем торговли между странами за пять месяцев 2023 года вырос в 3,8 раза и достиг 27,1 миллиарда долларов. В то же время Индия импортировала российских товаров на 26,5 миллиарда долларов.

При этом крупнейшим торговым партнером Индии по-прежнему остается Китай с оборотом в 41,1 миллиарда долларов. Второе место занимают США с показателем в 30,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 40,6% и составил 114,5 миллиарда долларов. Только за июнь товарооборот двух государств достиг 20,8 миллиарда долларов. Так, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, а Китай в РФ – на 9,5 миллиарда долларов.



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