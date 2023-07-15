Экспорт товаров из Казахстана в РФ за год увеличился почти вдвое

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За первые пять месяцев 2023 года Казахстана экспортировал в РФ товаров на 4,04 миллиарда долларов. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана.

Отмечается, что это на 45% больше, чем год назад, когда объем поставок составил 2,79 миллиарда долларов. Что касается в целом товарооборота между двумя странами, то с начала текущего года он достиг показателя 10,5 миллиарда долларов.

С остальными странами ЕАЭС, куда входят также Белоруссия, Киргизия и Армения, товарооборот Казахстана суммарно составил 11,43 миллиарда долларов. Это на 10,5% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и КНР в первые шесть месяцев 2023 года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов. Поставки из Китая в РФ между тем увеличились на 78,1%.

