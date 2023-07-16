Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва увеличила производство мясной продукции на 8,3%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе – апреле 2023 года в городе выпустили на 8,3 процента больше мясной продукции: колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов, нарезок и снеков, чем за аналогичный период прошлого года", – передает портал mos.ru слова заммэра.

Ефимов уточнил, что московская мясоперерабатывающая отрасль представлена более чем 20 предприятиями. На производствах работают порядка 14 тысяч сотрудников. При этом каждый год предприятия расширяют ассортимент продукции и мощности своих площадок, увеличивая число современного оборудования.

Уточняется, что у трех мясных производств есть статус промышленного комплекса. Благодаря нему заводы получают налоговые льготы и направляют сэкономленные средства на собственное развитие.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, продовольственные заводы в Москве, а также производители мясной продукции активно обращаются за финансовой помощью в виде льготных и целевых займов.

"Так, трем крупным мясоперерабатывающим заводам одобрены льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 6,6 миллиарда рублей", – рассказал Овчинский.

Ранее Овчинский рассказал, что столичное предприятие "Московский картофель" с января по апрель 2023 года выпустило на 66% больше пачек чипсов, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, выпуском продуктов питания в столице заняты более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 50 тысяч специалистов.

С начала года предприятие добавило в ассортимент девять новых вкусов: томатный кетчуп, дижонская горчица, белые грибы в сливочном соусе, маринованные огурцы, соленые грузди, морская соль и другие.

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