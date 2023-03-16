Эксперт рассказал, поднимет ли ЦБ РФ ключевую ставку в марте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов оценил вероятность того, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт обратил внимание на то, что в первые два месяца 2023 года было больше оснований для ее повышения, чем в настоящее время.

"ЦБ принял решение ключевую ставку не повышать, но с намеком, что "можем в любой момент поднять". Сейчас мы видим, что в марте инфляции за две недели практически нет. Она вообще нулевая", – отметил Диашов.

По его мнению, в настоящее время нет необходимости увеличивать ключевую ставку. Есть и другие факторы: положительная динамика на рынке труда и увеличение расходов бюджета. У населения есть деньги, чтобы их тратить, объяснил эксперт. Все эти условия должны влиять на инфляцию, подчеркнул Диашов.

"Оптимально, я думаю, оставить ключевую ставку, как она сейчас есть, но а дальше, к лету может быть, ситуация немного поменяется", – резюмировал он.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вероятность роста ключевой ставки в 2023 году выше, чем ее снижения.

Глава регулятора отметила, что в последнее время произошли важные изменения, но, несмотря на это, экономическая ситуация в стране складывается лучше, чем предполагалось в октябре прошлого года.



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