В ГД назвали три фактора, ударивших по экономике России в 2020 году

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал основные факторы, которые негативно сказались на экономике РФ в 2020 году.

Парламентарий отметил, что Россия оказалась в особом положении, так как с нее не сняли санкции, введенные в 2014 году. Беспрецедентную ситуацию, по его словам, создала и пандемия коронавируса.

Также Жигарев отметил, что Саудовская Аравия в этом году выступила инициатором турбулентности цен на углеводороды, что также сказалось на экономике. При этом депутат нашел и положительные моменты.

"Страна смогла преодолеть все отрицательные прогнозы по числу безработных, по бюджету, а также по кризису в малом и среднем предпринимательстве", – пояснил он.

Владимир Путин ранее отметил, что меры по поддержке бизнеса, принятые в РФ во время пандемии коронавируса, в целом сработали. Глава государства подчеркнул, что главным критерием стала поддержка тех предпринимателей, которые были готовы отвечать за сохранение занятости.